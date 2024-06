FOTOD | Rõõmustavad nii milleniaalid kui Z-generatsioon! 90ndate eriti populaarne soengutrend on tagasi

Staaride soengustilist James Lear kinnitab veebilehel Who What Wear, et see soengusuund on muutumas järjest populaarsemaks. „Viimased kümme aastat oleme näinud vaid rannalokke ja lihtsamaid „laheda tüdruku“ lõikeid. Nüüd aga on tagasi 90ndate föönisoengud ja seda võimsamalt kui kunagi varem,“ ütleb ta ja lisab, et 1990ndate föönisoengutest inspireeritud tulemus peab olema võimalikult volüümikas ja pilkupüüdev. „Meenutagem 90ndate moešõusid ja modelle nagu Claudia Schiffer, Cindy Crawford ja Veronica Webb,“ soovitab ta. „Tonnide viisi glamuuri, hüplevaid lokikesi ja volüümikust!“