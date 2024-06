Hüaluroonhapet leidub nii paljudes ilutoodetes, kuid see on kasutu, kui sa ei võta arvesse üht kindlat fakti

Küll aga tuleb teada, et enamik hüaluroonhapet sisaldavaid tooteid on väga kerge tekstuuriga, mis tähendab, et neid tuleb kindlal ajahetkel nahale kanda, et need toimiksid. „Hea rusikareegel on kanda nahahooldustooteid peale kõige kergemast kõige täidlasemani,“ soovitab ta. „Seega, hüaluroonhapet sisaldavaid tooteid tuleks kasutada ühe esimese sammuna peale näo puhastamist, hetkel, mil nahk on veel niiske, ja alles siis tasuks jätkata ülejäänud nahahooldusrežiimiga.“