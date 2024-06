„Ma ei söögi ju midagi, aga ikka lähen paksuks?!“ Muutused võivad saada alguse mõnest vajalikust sammust

Kehakaal on kahtlemata üks populaarsemaid teemasid, millele inimesed sageli keskenduvad. Ilmselt oled sinagi kuulnud korduvalt lauseid stiilis „ma ei söö midagi, aga ikkagi lähen paksuks“ või „kilod lihtsalt lisanduvad õhust“. Selles pole midagi imelikku ja ehk on sellel hoopis tõepõhi all?