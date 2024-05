KUULA | Iluekspert Agnes Kajander: oleme vananemishirmu ja nooruse kultuse ise kunstlikult tekitanud

„Aga mida rohkem me läheme ise selle vananemishirmuga kaasa, et: „Issand ma olengi nüüd nii vana! Appi, kortsud! Mul on vaja botoxit ja täitesüste ja muid tuunimisi!“, seda rohkem me seda noorusliku väljanägemise sundust kinnistame. Ja ma ei anna nende vananemisvastaste ja ilukorrigeerimise vahendite osas hinnanguid, et need oleks valed, see on igaühel väga isiklik teema ja omad valikud. Ma ütlen lihtsalt seda, et kui see impulss tuleb sellisest kohast, et küpsemas eas naised peaksid iga hinna eest võistlema kahekümneaastastega, siis see on natukene kurb – siis me ju ise toetame seda nooruse kultust,“ tõdeb Agnes ning lisab, et enesega rahulolematus võib alguse saada juba lapsepõlvest ja kodusest suhtumisest ning muidugi on selles väga suur mõju meedial.