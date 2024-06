Looduspoeesia embuses

Loodus tasakaalustab meie tihtilugu pinges närvisüsteemi. Naise hing vajab väikseid ärakäimisi, korraks kõigest lahtilaskmist, samblale viskumist. Väikesed pausid, mil saame korraks uurida enese peegeldust, on nii olulised, et mõista, kuhu oleme välja jõudnud ja kas see on see koht, kus hing saab õitseda. Ma imetlen naisi, kes on julgenud enesele sügavalt otsa vaadata – kahelda, muutuda, jätkata otsimist või suures tänus võtnud vastu elu kingitused, et neid teistelegi jagada.