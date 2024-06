„Ma ei saa kaalust alla võtta, sest...“ Vabanduse leiab alati, aga kuidas ikkagi päriselt oma elu eest vastutus võtta?

Kümme-kaksteist aastat hiljem, kui see sama laps on jõudnud puberteeti, on tema sõnum vanematele: „Jätke mind rahule! Ma saan kõige ise hakkama! Ma tahan olla sõltumatu.“ Jõulised sõnumid ei sega teismelisel aga järjepidevalt tundidesse sisse magamist või koolitöö tegemata jätmist. Süüdi on ema, kes ei ajanud õigel ajal ülesse või saab pastakas tühjaks koolitöö ajaks. Teismeline nõuab, et tal lastaks vastutada, kuigi ta ise ei suuda võtta vastutust olulistes asjades. Tegemist on normaalse arengu ja iseseisvumise protsessiga, mis ideaalis võiks täiskasvanuks saades moodustuda sõnumiks „sa võid minule loota“. See on täiskasvanu tunnus. Küll aga kohtame hulgi täiskasvanud inimesi, kes saa viia ellu erinevaid eesmärke erinevatel põhjustel. Kellel oli raske lapsepõlv, nõme ema, kes on ise liiga tüse, lapsed võtavad kogu aja, mees ei pühendu jne.