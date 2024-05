FOTOD | Rocca al Mare keskuses avati meeleolukalt uus juveelikauplus

Juveelikaupluses on esindatud lai valik kuld- ja hõbeehteid naistele, lastele ja meestele. Juveelikaupluses on müügil Giveni enda brändid nagu Lilly Spring, Due, Silvia, Zoye, Joy, Joy Silver ja lastekollektsioon Opla. Samuti on poes esindatud kvaliteetse Itaalia brändi Giorgio Visconti juveeliehted. Lisaks ehetele on valikus ka Maserati ja Anne Kleini käekellad.