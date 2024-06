Eva Luigas annab nõu: kuidas üsna lihtsa vaevaga terrassile või rõdule tore söödav oaas luua?

Rõdu ja terrass, eriti kui need on sattunud elamise lõuna- või läänepoolsele küljele, on soojal ajal nii mõnusad, et koliks või suveks sinna elama. Eriti tore muidugi oleks, kui sellel pisi­pinnal midagi õitseks ja midagi oleks võimalik sealt ka söögiks korjata. Kes vähest mullatööd ja kastmis­kohustust ei pelga ning on nõus õue­eluruumi kujundusse veidi investeerima, saab lühikese ajaga endale lokkava paradiisi kujundada.