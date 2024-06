JUHTKIRI | Heidit Kaio: sõltumata vanusest võiksime olla valmis, et meie elu võib muutuda ühe päevaga

Ajakirjas tekivad tihti lugude vahel ennustamatud dialoogid, seekord on neid isegi mitu. Fotograaf Maris Ojasuu teeb aktifotosid tavalistest naistest, kes tahavad näha oma keha läbi teise inimese prisma. Kas mõni naine teab, mida ta tahab? „Väga üksikud,“ ütleb Maris. Kas naistel on komplekse? „No ikka! Nina, lõug... Ei taheta end ühe külje pealt pildistada.“ Kuigi nii ilusad, oleme me, naised, oma keha suhtes ebakindlad. Kas pole nii, et enesearmastus annab ka veetluse?