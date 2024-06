PÕNEV JOONIS | Nelgid, levkoid, begooniad, magunad! Sõjajärgse aja nõksud, mille abil rajada maitsekas koduaed

Põnev joonis õpetab rajama maitsekat koduaeda. Maamajapidamisele kohaselt paistab skeemil sõnnikuhoidla ja sigade aed, karjatee ja tall. Õunapuid võib lugeda tükki 24, lahkelt maad on köögiviljade all. Tekst kõrval manitseb, et unustada ei tohi koduaia ilu! „...kuna viimane avaldab suurt esteetilist mõju inimeste tundemaailmale: tõstab meeleolu, valmistab rõõmu, värskendab inimest ja suurendab töötahet.“