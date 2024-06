PIHTIMUS | 40ndates naine erutavast kõrvalsuhtest: saan rohke seksuaalenergia oma mehele koju tagasi viia. Kõik võidavad

Minu õppetund on – mida rohkem head seksi, seda suurem on isu.

Mulle meeldib seks, sest seks tõstab mu tuju. Hea vahekord leevendab stressi, sest iga kord, kui on olnud väga pingeline päev, tunnen, et tahan end maandada. Mõned arvavad, et seks peab olema turvaline ja selleks on vaja monogaamset suhet – las nemad räägivad enda eest. Ma olen abielus, mehega on meil hea läbisaamine ja klapp. Kirg on alles, aga minu jaoks jääb midagi ikkagi puudu.