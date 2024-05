Heidit Kaio isikliku kogemuse najal Padarite lahkuminekust: ainuüksi fantaasia, et teisel on keegi, paneb inimesed pööraselt käituma

Me ei näe teiste inimeste koju, veel vähem nende pähe. Ka kooselus olev paar võib ühest ja samast olukorrast erinevalt aru saada. Rääkimata kolmandatest isikutest, kellele need samad osapooled olukorrast räägivad. Mõlemal poolel on oma tõde ja õigus. Ja täiesti meelevaldsel teel on need, kes tegelevad oletamisega.