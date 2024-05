Maailma vanim ja lõbusaim spordiala, mis arendab paindliku liikumise oskusi ja tagab hea vaimse tervise

Paljud arvavad, et naistemaadlus on uus nähtus, mis on tekkinud naiste emantsipatsiooni tulemusel.

Tegelikult on naised maadelnud juba palju varem, kui arvata oskame. Sportlik ja meelalahutuslik maadlus (mitte enesekaitse) ulatub kindlasti välja Vana-Kreekani. Vana-Kreeka jumala Hermese androgüünsete joontega tütar Palaestra sündis Arkaadias ehk sealsamas, kust said alguse olümpiamängud. Talle omistatakse maadluse väljamõtlemise au ja tema nimi, palaestra (pärineb vanakreeka sõnadest palaiein – „maadlema“ ning palē – „maadlus“), on kujunenud maadlusplatsi tähistajaks.

Prantsusmaa koopamaalingutel, mis enam kui 17 000 aastat vanad, kujutatakse maadlust. Võib arvata, et naiste maadlusegi puhul on tegu vana tegevusalaga. Suurepärane näide selle kohta on hõimud Lõuna-Sudaanis ja Nuubias. Mehed ja naised, noored poisid ja tüdrukud maadlevad rituaalselt alasti, et näidata rahumeelselt oma ülimuslikkust võrreldes teistega. Amazonase metsade Xingu hõimu liikmed maadlevad kord aastas Huka-huka maadlust.

Ajaloolased on kinnitanud, et sportlik maadlus oli vähemalt Spartas nii naiste kui ka meeste seas tavaline tegevus ja osa sealse ühiskonna igapäevaelust. Tüdrukud maadlesid teiste tüdrukutega ja ilmselt ka poistega. Sparta naistemaadlust (klassikalise maadluse reeglite järgi) võib pidada esimeseks naiste võistlusalaks. Sport on meestekesksetes kultuurides olnud see valdkond, millest ka naised on saanud osa võtta.

Samasugust traditsioonilist naistemaadlust on ajalooliselt harrastatud paljudes Euroopa riikides. Enamik rituaalseid maadlusstiile on põhimõtte poolest väga sarnased, sest kujutavad endast vastase maapinnale viskamist teda jalast haarates. Tundub, et selles tegevuses on midagi arhailist ja loomulikku. Uurijad on väitnud, et maadlus sportliku tegevusena võis algselt välja kasvada sõjalise võimekuse arendamisest, kuid see on ajaloos sisaldanud ka omajagu mütoloogilist läbimängu. Nii India vedades kui ka Kreeka eepostes on maadluse kirjeldustel oluline koht.