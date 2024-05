Sotsioloog Pille Petersoo: rahvusriigid ei kao

„Võibolla on rahvuslik identiteet saamas paljude inimeste jaoks teist tähendust, aga see on ikkagi paljude jaoks väga oluline. Kindlasti on mingeid riike, kuhu integreerumine ehk lõimumine on lihtsam. Sotsioloogina ma muidugi ei arva, et rahvus on midagi, mis on sulle sünniga kaasa tulnud – kui sina kogu oma geneetikaga oleksid sündinud mõnes teises riigis, oleks sind kasvatatud selle riigi kodanikuks. Rahvus omandatakse läbi sotsialiseerumise, see ei ole verega kaasasündinud asi,“ usub ta.

„On kindlasti riike, mis on rohkem avatud mujalt sissetulijatele. On aspekte, mis aitavad kergemini integreeruda, kasvõi näiteks see, et kui sa oled välimuselt põhirahvusele sarnasem - kui sa peaksid tahtma saada selle riigi mitte pelgalt kodanikuks, vaid ka rahvuse esindajaks, on sul lihtsam. Aga see kui lihtne või raske see on, sõltub kindlasti ka sellest kui ohustatult või turvaliselt kohalikud inimesed end selles riigis tunnevad. On riike, kus rahvuslus on välja kujunenud väga keelepõhiselt, usupõhiselt või rassipõhiselt, ja samas on riike, kus sellised aspektid ei mängi üldse nii palju rolli. See pilt on hästi kirju ja ütleme nii, et ma ei näe lõppu oma uurimisvaldkonnas, et seal võiks teemad või murekohad nii pea otsa saada,“ räägib Pille Petersoo, kes oma akadeemilist karjääri edendab Tallinna Ülikoolis, kus ta on sotsioloogia õppejõud.