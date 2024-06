Angeelika Kang otsusest täita oma suur unistus mitte varem kui peale 40. eluaastat: lubasin, et olen laste jaoks olemas, kui nad veel väikesed on, ja pidasin sõna

Kunagi ka koogikuningannaks tituleeritud blond sireen, kes nüüdseks tuntud eeskätt menuka kohviku pidajana, on juba poolteist aastat olnud elumuutuste keerises. Angeelikal on uus elukaaslane, uus kodupaik ja senisest veelgi sportlikum ja tervislikum eluviis. Ainult koerad – kaks pomeraniani tõugu karvakera Nööp ja Nublu – on samad, veerevad tema jalge ümber või nuruvad end sülle. Kaaslase arvates on Angeelika koerad nagu poolinimesed, perenaisesse äärmiselt kiindunud ja klammerdunud. Kuid oluline on teadvustada, et elu ei keerle ainult koerte ümber. Kõigepealt sina ise, siis kaaslane, seejärel lapsed ja loomad. Muidu läheb hierarhia paigast.