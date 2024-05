FOTOD | Ajakiri Vanity Fair tabavalt: Cannes’i filmifestivali kuningannad on üle 50aastased naised

Võimalik, et tegemist on vanuse kasvamisega kaasneva enesekindlusega, aga võimalik, et puhtalt faktiga, et nad kõik näevad nii võrratud välja, aga nii Demi Moore (61), Naomi Campbell (53), Michelle Yeoh (61), Isabelle Huppert (71), Julianne Moore (63), Salma Hayek (57), Uma Thurman (54) kui ka Jane Fonda (86) särasid filmifestivali punasel vaibal kuidagi ekstra eredalt.