KUULA | Pille Petersoo eestlaste puhkepäevarituaalist: tuhanded tulevad igal pühapäeval Nami-Namisse ülepannikookide retsepti vaatama

„Teine huvitav tendents on see, et kui jaanipäev hakkab lähenema, siis ma vaatan, et võiks Nami-Nami lugejatele šašlõki retsepte jagama hakata ning siis näen kasutajate statistikast, et juba märtsi lõpust ja aprilli algusest on see teema rahva seas väga popp olnud – eestlane grillib! Ikka väga pikk on meil see grillihooaeg. Ja sama lugu on piparkookidega: ma proovin, et enne detsembrit inimesi facebookis piparkoogi retseptidega ei ahista, aga näen, et juba oktoobrist on see kõige populaarsem magusaretsept,“ jagab Pille Petersoo huvitavaid killukesi eestimaalaste kokkamiseelistustest.