FOTOD | Solidaarsusavaldus Palestiinale? Näitlejatar Cate Blanchett kandis Cannes’is spekulatsioone tekitavat kleiti

Publikule ei jäänud muidugi märkamata, et koos punase vaibaga moodustasid need eelnimetatud värvid kokku Palestiina rahvuslipu ning kuigi ei saa kindlalt väita, et see oligi Blanchetti eesmärk, on mitmed vaatlejad selles üsnagi kindlad. Kui see vastab tõele, oleks see maailma ühe suurima filmifestivali punasel vaibal üsna tõsine seisukoha avaldamine, veelgi võimendab seda fakt, et tegemist oli taaskord USA presidendivalimistel kandideeriva Donald Trumpi eluloofilmi esilinastusega.