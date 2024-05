FOTOD | Jäta teksapüksid ja T-särk kappi ootele! Selle suve trendikaim kombo on hoopis elegantsem

Jah, kuigi teksapükste ja T-särgi kombo on klassika, mis ei lähe kunagi moest, tasuks nüüd proovida pika seeliku ja eestnööbitava vesti (Seegi on hetkel väga trendikas valik!) komplekteerimist, sest esiteks, see on moodne valik ja teiseks, see pakub täpselt samasugust mugavust nagu juba mainitud klassikaline kombo.