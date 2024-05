KUULA | Noorte tähtsad valikud peale keskkooli lõpetamist: kuidas teha õige valik? Kuidas seljatada hirm?

Iga päev peab tegema valikuid. Otsuste tegemine on elus üks raskemaid asju. Miks see nii on? Erinevad uuringud näitavad, et inimestele ei meeldi otsustada. Kuidas teha valikuid ja kuidas olla kindel, et valik on Sinu jaoks õige? Mis juhtub, kui teeme valikuid, mida me sisemiselt tegelikult ei soovi? Kuidas see mõjutab vaimset tervist ja milline mõju on valikute tegemisel hirmul? Tihti on laste ja noorte loomulik uudishimu asendunud hirmuga läbi kukkuda, aga kuidas saada sellest hirmust üle? Kuidas anda endale võimalus minna ja katsetada?