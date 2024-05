FOTOD | Kuninganna Camilla üllatas fänne, kandes julge mustriga kleiti ja seda juba mitmendat korda järjest

Tegemist oli juba kolmanda korraga lühikeste nädalate jooksul, mil kuninganna seda kleiti kandis, mistõttu on paslik küsida, kas tegemist on tema uue lemmikuga? Nimelt külastas ta 7. mail Londonis asuvat algkooli, seljas see sama erksinine paabulinnumustriga kleit, mille ta oli sobitanud kokku kreemjasvalget tooni kontsakingadega, vahendab veebileht Purewow. Valik hakkas fännidele silma, sest eelnevalt on kuninganna eelistanud sageli hoopis leopardimustrilisi rõivaid, kuid vaheldus kuluski juba marjaks ära.