„Olin vist kuuene, kui sain teada, et mees, keda olin isaks pidanud, polegi mu pärisisa. Et oled veel Sina.“ Kiri isale, keda ma ilmselt ei kohtagi

Ma olin vist kuuene, kui sain teada, et mees, keda olin isaks pidanud, polegi mu pärisisa. Et oled veel Sina. See tundus nii romantiline, kuna Su ema oli ukrainlanna ja isa poolakas ning mulle just parasjagu väga meeldisid ukraina rahvariiete pärjad. Eelteismelisena ma isegi unistasin Sinust – õieti küll õest, kelle ma loodetavasti saaksin, kui Sa mingi juhuse läbi meie ellu tagasi tuleksid.