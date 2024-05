Unistad muuta oma hobid täiskohaga tööks? Siis pead arvestama nende kahe riskiga

Naudid aiatöid? Äkki oleks võimalik see hobi muuta täiskohaga tööks?

Olgu eesmärgiks senisest tasuvam töö või tähenduslikum väljakutse, elustiili muutmine, persoonibrändi kujundamine, enda oskuste tipptasemele viimine, maailmas oluliste muutuste elluviimine või päris esimese töökoha leidmine, need 22 kergesti järgitavat võimalust koos konkreetsete stardisammudega aitavad märgata meie ümber olevaid lõputuid võimalusi, liikuda oluliste tulemuste poole läbimõeldult ja ise seejuures terveks jäädes. See raamat on justkui märguanne elult, mida oled otsinud: sa saad elada elu sulle sobivas rütmis ja oma reeglite järgi.