FOTOD | Eestlaste seas ülipopulaarne Läti ilubränd avas Fotografiska Tallinnas pop-up poe

Meigil kunstiga tugev ajalooline seos

MÁDARA pole tuntud mitte ainult tipptasemel toodete, vaid ka oma ebatavalise turundusliku lähenemise poolest. Näiteks nende hiljutisse brändikampaaniasse on kaasatud viis kaasaegse tantsu kunstnikku Lätist, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Hollandist. „Meigil on kunstiga tugev ajalooline seos. Tugevate looduslike toimeainetega, nagu taimse päritoluga peptiidid, looduslikud antioksüdandid ja täielikult mineraalsed UVA/UVB filtrid, täiustab meie meik nahka, hoolitsedes samaaegselt ka selle tegelike vajaduste eest,“ sõnas avamisel ilufirma asutaja Lotte Tisenkopfa-Iltnere.

Ilu ja fotograafia

„Meil on väga hea meel teha koostööd Fotografiska Tallinnaga. Kunst, eriti fotograafia, mängib MÁDARA kaubamärgi universumis olulist rolli,“ ütles avaüritusel MÁDARA kaasasutaja ja loovjuht Liene Drāzniece. „Peter Lindbergh on üks neist fotograafidest, kes on meidki inspireerinud. Seega on ilus kokkusattumus, et MÁDARA kohtub Lindberghi loominguga samal ajal ja samas kohas, olenemata, et vaid hetkeks.“