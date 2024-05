Miks lähevad nii paljud paarid lahku, kui täiskasvanud lapsed kodust välja kolivad? Kas armastus saab tõesti otsa?

Lahutuste statistika on Eestis üsna kurb. Paljud abielud lahutatakse lapse kolme esimese eluaasta jooksul, kuid aina rohkem tuleb ette neid lahutusprotsesse, mille osalised on abielus olnud üle 10 või lausa üle 15 aasta. Miks tekib tunne, et pärast kõiki neid aastaid on nüüd õige aeg lahku minna?