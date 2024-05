Folklorist Reet Hiiemäe: kooselu jõhkrutseva partneriga on läbi aegade kardetud

Pärimusmaterjalis leidub mitmeid ennetusrituaale ja maagilise sekkumise püüdeid, mida saab käsitada kui katseid vägivallaprobleemist hoiduda või see ületada. Väärib märkimist, et isegi maagiliste lähenemiste korral on nende taustal aimata elulisi tähelepanekuid inimsuhetest. Näiteks järgmisest üleskirjutusest aimub tõdemus, et vaid seni, kui koos elav paar on valmis kiivakiskuva suhte parandamiseks mõlemapoolselt pingutama, on veel lootust, et paranemine on võimalik: „Kui abielurahvas halvaste elavad, siis viigu nad viina ja pihutäis soola nõiamoori kätte, kes nimetatud kraami peale lausub, siis pruukigu nad see kraam üheskoos, ühel meelel ära. Sellest toimetusest ei tohi võerad inimesed midagi märgata, ainult siis paraneb abielu.“ (Järva-Jaani, 1896)