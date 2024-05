PROOVISÕIT | Auto, mis on detailideni välja töötatud maastikusõiduks ja väline luksus on vaid boonus

Kui uus Defender mõne aasta eest välja tuli, kostis üldise rahulolu ja kiidukõne sekka ka nurinat. Just vanemate Defenderite omanikud polnud rahul, et uus on eelkäijast märksa tehnoloogilisem. Juba enam kui seitsekümmend aastat on Defender sümboliseerinud sitkust ja lihtsust ning nüüdse mudeli eelkäija püsis tootmises järjepanu veerand sajandit. Kõige rohkem segadust elupõliste Defenderi-fännide ridades tekitas siiski asjaolu, et uus Defender oli tehtud nii mõnegi meelest liiga luksuslikuks.