Näonaha eest hoolitsemine on väga oluline, kuigi endale ma just pikka pai selle eest teha ei saa. Teen seda, mis hädavajalik, ehk puhastan, vahel koorin, niisutan, kreemitan. Tunnistan piinlikkusega, et kosmeetikut olen külastanud vaid mõned üksikud korrad.