Tiina Tauraite: halvimatel hetkedel näeb mu elu välja nagu tuletõrjedepoo töötajal, kes jookseb veekahuriga ja kustutab tulekahjusid

Tegusa naise sõnul aitab teda tema kalender: „Mul on isegi iga kuu 15ndale kuupäevale märgitud, et tuleks saada kokku sõpradega – isegi kui ma nendega kokku ei saa, siis kalender tuletab mulle meelde, et: „Sul on kuskil ka sõbrad! Kas sa mäletad, et tegelikult nemad ootavad sind ja sina vajad neid ja nendega koos olemise hetki.“. Jah, mind aitab ajaplaneerimine tohutult. Ma üritan töid ette planeerida isegi kuni pool aastat: näiteks kui ma tean, et mu viinatööstuses on suuremad tööd tulemas, siis ma planeerin neid ette, räägin oma tiimiga läbi, panen kalendrisse kirja ja ma tean, et siis saab see osutuda võimalikuks, muidu seda ei juhtugi ja asjad jäävad tegemata.“

„Nüüd on natukene lihtsam kuna lapsed hakkavad suureks saama ning nad on iseseisvamad ja saavad hakkama, aga ma ärkan ikkagi hommikuti noorema pojaga samal ajal ja teen talle süüa. See on see vähene, mida ma saan teha – temaga koos hommikul laua taha istuda, tal on kõht täis, me oleme saanud hetke koos veeta. Olen tänulik, et mõnikord asendab mind Erki (elukaaslane Erki Laur – toim.), kui näiteks minul on õhtul etendus, siis tema võtab hommikul üle, või siis vastupidi. Ja mulle tundub, et need kodutehtud toidud on ikkagi kõige paremad. Ma üritan ka mõned toidud neile valmis teha, et neil oleks midagi võtta.

See kõik vajab planeerimist. Ma olen seda õppinud ja seesama kalender aitab mind, mis tuletab mulle kõikides sünkroniseeritud seadmetes meelde, et mis mind ees ootab. Ja siis see ei tule mulle kuidagi üllatusena ning ma saan neid tulekahjusid vähendada. Aga tulekahjud tulevad ikkagi, see on paratamatu. Siis pean leidma selle aja ja ütlema endale, et: „Ma olen niii närvis praegu!“ – ja siis joosta ja kustutada. Ma pole seda ajaplaneerimist lõplikult omandanud, aga see aitab ning on arendatav oskus,“ jagab kahe poja ema oma argielukorraldust.