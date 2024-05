Eesti Naise peatoimetaja Heidit Kaio avaldas, kuidas valitakse ajakirjale kaanestaare: mul on alati üks kindel kriteerium

Saatejuht Anu Välba meenutas ka Eesti Naise esimest peatoimetajat, Helmi Mäolot, kes on rääkinud sellest, et lugejadki hakkasid kohe aktiivselt ajakirja toimetusele kirjutama ja Eesti Naise toimetus muutus omamoodi nõuandepunktiks. „Inimesed kirjutasid sinna, et küsida nõu, ja mitte selleks, et ajakirjas avaldataks, vaid et isiklikult te vastaksite neile,“ meenutas Välba ja uuris, kas ka täna on nii, et lugejate tagasiside on aktiivne ja nõudlik. „Üllatavalt aktiivne,“ vastas Kaio. „Imestan siiani, kusjuures, meile tuleb ka käsitisi kirjutatud kirju!“

Kaio jagab, et tänasel päeval läheb ajakirja lugejatele väga korda kehapositiivsuse teema ja sellega seoses on ta saanud ka üllatavaid kirju lugejatelt. „Näiteks oli meil moeseerias üks tätoveeritud naine koos lapsega, rannariietes. Ta ei olnud maailma kõige kõhnem naine ja selle peale tuli päris mitmeid vanema generatsiooni kirju, mis tundus mulle huvitav. Ma ei taha tegelikult kasutada seda vanema-noorema generatsiooni kõrvutamist. Mulle tundub, et siin on ka maailmavaatelisi erinevusi, kuna nende jaoks seostus tätoveerimine platooni kultuuri, meremeeste ja vanglatega, ning seetõttu polnud see avaldamiseks sobiv. Ma ei pane seda kuidagi pahaks, pigem ongi huvitav vaadelda. Seal samas tsüklis, kus me kehapositiivsusega tegelesime, olid ka Herkki-Erich Merila aktifotod. Ta on kunstfotograaf ja need olid must-valged fotod, kus ei ole seksuaalsusega mingit pistmist, on pigem androgüünsed naismodellid, ja selle peale ka üks, kusjuures isegi mitte vanem inimene, täiesti solvus. Et kuidas te näitate selliseid pilte?!“