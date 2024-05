KUULA | Tiina Tauraite: kõige üle ei tohiks tänapäeval enam naljatleda, aga igaüks võib iseenda üle nalja teha

Ma vaatan neid videoid, mida näiteks mu lapsed oma telefonidest vaatavad ja naeravad kõhud kõveras, ja ma ei saa mitte millestki aru. Üheltpoolt kuna mul puudub kontekst: võibolla tehakse nalja mingi algmaterjali üle, mille kohta mul puudub arusaam. Aga ka arusaam nalja kui sellise olemusest on erinevatel inimestel täiesti erinev. Rääkimata sellest, et mille üle me tohime nalja teha. See on tõesti väga keeruline teema. Ja samas on see kurb ka, sest kui me ei saa enam naljast aru ning meil puudub see pinnas, mille pealt ühiselt millegi üle nalja heita, siis me ilmselt näemegi maailma erinevalt.“

Samas on tema sõnul huumorivaldkonnas siiski endiselt midagi positiivset: „Üks asi mis ei muutu, on see, et igaüks võib iseenda üle nalja heita. Ja tegelikult ma olen leidnud, et kui ma teen iseenda üle nalja, siis haakuvad päris paljud inimesed selle sama naljaga – sellepärast, et see puudutab neid, see loob mingisuguse üldistuse, nad tunnevad et: „Issake, ma olen täpselt samasuguse reha otsas olnud!“ või midagi sarnast. Ja see on kuidagi nii eluterve. Aegajalt tasub seda praktiseerida. Kui suuta iseenda tegemistele vaadata sellest perspektiivist, siis tegelikult on selles ka hästi palju lootust, et: „Oo! Kui palju arenemisruumi meil veel on!“

Solvumiskultuuri ajastul oleme tihtipeale kaotanud oskuse näha nalja naljana: „Kuna me mõistame nalja erinevalt, siis ka paljud inimesed saavad haiget sellest. Ja see on midagi, mille peale me ei saa lihtsalt õlgu kehitada ja öelda, et see on tema enda probleem – sest see on päris: keegi on saanud haiget. Ükskõik mis põhjusel, kas see et ta solvub oma arusaamade või uskumuste või eluväärtuste poolest, aga iseenesest nii nagu naligi on ka valu päris,“ mõtiskleb Tiina Tauraite.

