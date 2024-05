Ämmaemand Liis Raag: vaimse tervise muresid ei tohiks ka lapseootel olles eirata

Küsimusele, et kuidas ema vaimne tervis loodet mõjutab, vastab ta: „Seda on uuritud ja leitud, et ema depressiivsus ja ärevus, mis kestab pikka aega – mitte see, et mul oli täna raske tööpäev ja kõik on natukene metsas ja tahakski rahustuseks seda pokaali punast veini –, vaid selline pikka aega kestev seisund, see mõjutab küll last ja üsna pikas perspektiivis. Mõjutab ka lapse kognitiivset võimekust, enda emotsioonidega toimetulekut ja mõnes võtmes ka füüsilist tervist.

Ja miks ma seda räägin, on see, et eks seegi ole ajastu märk, et neid vaimse tervise muresid nii palju on. Aga eriti lapseootel olles ei tohiks neid teemasid eirata, vaid igaljuhul tuleb sellega tegeleda ja ka ravida, vajadusel ka ravimitega.“

Kolme lapse ema toob podcastis emaks olemise kogemusest rääkides välja selle, et uuringu kohaselt vajavad lapsed enim seda, et emal oleks nende jaoks aega: „Kui laps on alles ema kõhus või kui ta on sündinud, siis lapsel on üsna ükskõik kas ja kus tema ema tööl käib, või kui täpselt ja arukalt ta end väljendada oskab, või milline tema maitsemeel on, või mis iganes – lapse jaoks on ema puhul kõige olulisem last märkav kohalolu.“

*

Liis Raag on ämmaemand ja Eesti Ämmaemandate Ühingu president. Ta ise nimetab end „teise ringi ämmaemandaks“, sest enne selle ameti omandamist Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppis ta Tartu Ülikoolis sotsioloogiat ja töötas seejärel Välisministeeriumis ning hiljem konsultatsioonifirmas Fontes. Lisaks erialaühingu juhtimisele on tema põhitöö sünnitusabis ja raseduse kulgu jälgiva ämmaemandana. Liis Raag on kolme lapse ema, tema hobideks on loodus ja loomad.

Ajakirja Eesti Naine podcastis „Iga naine on lugu“ tuleb juttu rasedusest, sünnitamisest ja emadusest, muu hulgas ka douladest ehk sünnitoetajatest, kuidas naised võiksid sünnitada nagu kuningannad, millised on sünnitamise tulevikusuunad, kõikvõimalike nõudmiste kasvamise mõjust vaimsele tervisele ning sellest, mida lapsed oma emalt enim vajavad.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00