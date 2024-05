Su nägu kõlab tuttavalt

Ja pole ka midagi imestada. Mitte üksnes seetõttu, et vahetult enne Euroopasse jõudmist kandis auto lõbusat nime Ora Funky Cat, mis siiski muudeti ametlikumaks: GWM Ora 03. GWM on lahti kirjutatult Great Wall Motor ja sel Hiina autoettevõttel on neljakümneaastane ajalugu. See pole esimene Hiina automark, mida Eestis müüakse, kuid juba esimeste kuude järel saab kindlalt öelda, et GWM on neist kõrge kaarega kõige edukam.