KUULA | Oled sa 64-, 84- või kasvõi 124-aastane, ära kunagi keera ise õnnele selga

Podcasti „Suhtejutud“ seekordse saate läbiv motiiv on see, et mitte kunagi pole õige aeg ise oma võimalikule õnnele selga keerata: ole 64, 84 või kasvõi 124-aastane. Sel hetkel, kui sa ise õnnele käega lööd, jääd sellest ka ilma. Seega ükskõik, kui keeruline ka mingi hetk elus tundub, usu, alati läheb paremaks.