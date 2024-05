KUULA | Ämmaemand Liis Raag: kõik naised võiksid end sünnitusel tunda nagu kuningannad, keda väärikalt teenindatakse

„Ilma usalduse ja hea kontaktita lapsel sündida lasta on väga raske, see on natukene nagu loodusele vastu võitlemine. Tänapäeval on isad enamasti sünnitusel kõrval. Mõnikord mulle tundub, et sellest on tehtud isegi standard, et nii peab olema ja teisiti ei võigi. Vahel mõni naine on kahtlev selles, et kas ta tahab lapse isa sünnitusele, aga siis kardab, et mida teised temast arvavad kui ta ei taha – aga tegelikult võiks iga sünnitav naine ise otsustada, kes talle sünnitusel kõige sobivam tugi on. Ja ma arvan, et see ei ole märk kehvast paarisuhtest või millest iganes kui mees ei ole sünnitusel juures, see võib olla ka keegi teine. Mõnel juhul on olnud näiteks hoopis ämmad, head sõbrannad, õed, töökaaslased, doulad ehk sünnitoetajad sünnitusel naisi toetamas,“ räägib ämmaemand Liis Raag.