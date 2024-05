Merle Liivak Praks: kogukond annab palju elujõudu minna edasi ka keerulistel aegadel

„Kuulumistunne on inimestel kõige suurem tung ja vajadus elus. See on selline energiavahetus – otsida ja leida neid inimesi, kes sind päriselt aktsepteerivad ning armastavad sellisena nagu sa oled, aga samas avavad uusi perspektiive, et kuhupoole veel saab minna – see tundub mulle väga võimas! Ja tegelikult ka püha,“ mõtiskleb ta vastuseks küsimusele, et mis on pühadus tema elus.

Küsimusele kuidas kogutud vaimne tarkus oma argielus reaalselt ja teadlikult praktikasse panna, vastab Merle, et stressirikastes hetkedes on ta mõttes mantrana palvetanud, näiteks lähedase surma puhul, kui pole kuskilt kinni hakata ja oled justkui pidetu hing. „Ka vanemluse kontekstis on üks asi, mis ma olen ära õppinud, et see kõik on bullshit kui sa jääd filosofeerima. Loevad argised teod, oma tähelepanu tagasi toomine oma perekonnale, oma lastele, kodule. Me peame selleni tagasi jõudma, see on lõpuks me püha ülesanne – oma peret hoida. Eriti praegu sellistel aegadel, kus on palju teadmatust, kus sa pead võibolla mõtlema ka plaan B ja C peale, siis saad aru, et sinu ülesanne on kaitsta eelkõige oma peret,“ tõdeb ta.