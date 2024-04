FOTOD I Eesti Naise köögitoimetaja Lia Virkus esitles ajakirja 100. juubelile pühendatud kokaraamatut

„Raamat sai tõesti eriline ja sadade viimase viie aasta jooksul ilmunud retseptide seast nende kõige-kõigemate valimine… See oli ikka päris keeruline“ muheleb Lia. „Lia on lahutamatu osa meie pärandist,“ sõnab Eesti Naise peatoimetaja Heidit Kaio. „Tähistame siin järjekordse kokanduspiibli ilmumist,“ lisab Liis Auväärt, meie vanemtoimetaja, kes on Lia köögirubriiki toimetanud juba 12 aastat.