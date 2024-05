KUULA | Naera ja elad kauem! Naerusuise naerukoolitaja Epp Priimäega naeratamise mõjust vaimsele tervisele

Seekordses podcasti „Vaimse tervise heaks“ episoodis uurime, kas ütlusel, et naermine on parim ravim, on tõepoolest tõepõhi all. Saatekülaline on naerusuine naerukoolitaja Epp Priimägi.

Naeruteraapia õpetab naerma ka raskel ajal. Seda võib kirjeldada sihiliku naeru kasutamisena inimese psühholoogilise ja füüsilise heaolu parandamiseks. Saates saame teada, mis toimub naerukoolitustel, mida teeb naeruteraapia inimesega ja mis kasu võime saada teadlikust naermisest. Saame teada ka, kas naeruteraapial on mingeid vastunäidustusi.

Miks on naermine kasulik? Kas ja milline on naeru tervistav mõju? Kas haigusi saab ka naeruga ravida? Mõned uuringud väidavad, et iga 15 minuti pikkune naeruseanss pikendab inimese elu kahe päeva võrra. Kuidas ja kas mõjutab naer inimese nii emotsionaalset kui ka füüsilist tervist ja kuidas tervislikult naerda? Mis toimub inimese ajus naeru ajal? Millised on erinevad naermise viisid? Räägime ka, mis on välimine ja mis sisemine naer.

Kas naeruga saab raskustest üle? Teadlased väidavad, et minut siirast naermist võrdub 45 minutit kestva sügava lõõgastumisega. Sage südamest naermine aitab haigustega võidelda ja vähendab stressi. Mitu korda päevas me peaksime naerma, et meie stressitase ei tõuseks kõrgele?

Epp ütleb: „Naer on valik - mina tahan hoolitseda oma tervise eest ja ma otsustan naerda.“

Kuula ja naera koos meiega!