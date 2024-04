KUULA | Merle Liivak Praks: tark vanem vaatab kriitiliselt peeglisse

„Laste kasvatamisel on üks väga tähtis asi keskkonna loomine: panna paika need raamid ja piirid, mille sees lapsel on palju vabadust. Aga teiseks oluliseks teguriks on kindlasti eeskuju – pole mõtet sõnu raisata, lihtsalt tee ja ole! Ole see, milline sa tahad, et su laps oleks. See on väga suur tõde, seda ma tajun küll. Ühelt poolt see muidugi pingestab lapsevanemaks olemist, et sa saad tihtipeale aru, et jälle on midagi valesti, jälle ma ebaõnnestusin oma lapse ees ja ma ei ole hea eeskuju kui ma tahaks. Reaalsus ja selle mustrid sõidavad sisse. Tark inimene siis tegeleb nende mustrite murdmisega, mis teda ja tema peret ei toeta. Aga libastumisoht on muidugi igapäevane. Oluline on see püüdlus sinnapoole ning kriitiline meel iseenda suhtes,“ mõtiskleb Merle.

„See ongi vist kõige tähtsam, et inimene ei oleks sellise ennastõigustava meelelaadiga, sellega võib neile, kes su ümber on, väga palju haiget teha. Tasakaalus variant minu jaoks on see, et pean võimalikuks, et mul pole õigus, või mul pole kogu pilti või täit infot olukorra kohta, alati on võimalus, et seal on midagi muud veel. Tuleb kasuks kui me ei ürita kohut mõista iseenda ja teiste üle,“ tõdeb ta.

Merle ja tema abikaasa Hannes Praksi peres kasvab kolm varateismelist last, kellega tegelemine on tore teadliku lapsevanemluse väljakutse. „See teisemeaeg on nii põnev! Öeldakse ju, et lapse murdeeaga teeb ka vanem uuesti mingi omamoodi murdeea läbi. Meil on praegu näiteks aktuaalne see, kuidas teha kompromisse ja kokkuleppeid, kuidas läbi rääkida ning luua olukord, et laps saaks oma soovitu, aga saaksime sinna kõrvale sättida ka selle, mis meie arvame, et talle hea oleks. Läbi kompromissi on hea ja mõnus edasi minna ning ma tajun ka lastes seda tänutunnet, et neisse suhtutakse kui läbirääkimisvõimelisse partnerisse. Ma arvan, et ei tasu lapsest tankina üle sõita, vaid peab jätma lapsele selle niiöelda tema oma näo alles, laps peab jääma ikka iseendaks.“

