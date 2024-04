Anu Saagim: oleme Tallinna teinud koledamaks, see pole inimsõbralik linn

Tallinna vanalinn koos Snelli tiigi ja Toompeaga on imeilus! Aga selle teise poole kesklinnast oleme täiesti ära lagastanud ja reostanud. Saan aru, et tahetakse autodest lahti saada – tehke see plats siis üldse puhtaks! Ma nägin kunagi selliseid plaane, et Viru keskuse ümbrus Tallinnki hotellist kuni Forumi keskuseni ja Viru ringini taheti teha autovabaks, et sellest kujuneks pargimoodi ala, kus jalakäijad saaksid liikuda ja ka niisama aega veeta,“ räägib Anu ning arvab, et see idee on jäänud valitsejate võimumängude taha.

„Mul ei ole Tallinnas tore ringi kõndida. Tulen tööle mööda Liivalaia tänavat, no lausa vastik on seal käia! Ma nii ootasin seda, et see Pronksi tänava kant, mis oli eelmisel suvel kõik üles kaevatud, arendatakse millekski ilusamaks. Selle tänava ääres oleva lillepoe omanik rahustas mind, et: „Anu, ära ole kuri! Siia tuleb imeilus puiestee, mille keskel on puud, jalakäijate tee laieneb, siia pannakse pingid, mille ümber on lilled ja põõsad.“ Ja mina mõtlesin, et vau, kas tõesti sellest Liivalaia-Pronksi-Jõe tänava alast tuleb mingi tore koht, kustkaudu tahadki tööle jalutada, ja rahunesin maha. Aga kui ma seda tulemust sügisel nägin, siis ma mõtlesin, et no mitte midagi pole muutunud, pigem nagu õudsam, kõik need tuulekoridorid ja tolm lendab. Meil ju ei armastata tänavaid pesta ka, ilmselt arvatakse, et ah vihm nagunii peseb,“ on meediastaar üsna morjendatud pealinna arendustest.