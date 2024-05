Tuljaku tulemine

Ühes hästi säilinud 1960. aasta raadiolindistuses uurib reporter Anna Raudkatsilt, kuidas tal tekkis huvi rahvatantsu vastu. Anna vastab, et õppides Helsingi ülikoolis võimlemist, oli seal üheks õppeaineks rahvatants. Ja need tunnid meeldisid talle väga! Õpiti soome, rootsi, norra ja taani tantse ning kui kaasõpilased palusid Annal näidata ette mõni eesti tantsusamm, ei teadnud ta, mida teha: „Olin küll linna lähedal maal üles kasvanud, aga ma ei olnud eesti rahvatantsu õigel kujul tervikuna näinud, ainult üksikud fragmendid olid mul silma ja kõrva puutunud. Aga ma ei tahtnud seda välja paista lasta ja ütlesin, et hea küll, küll ma järgmine kord õpetan teile midagi.“