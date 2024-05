Kevad ja suvi on parim aeg külastada meie armsat naaberriiki Lätit. Kõik õitseb enne kui meil, on soojem ja mõnusam. Aga oluline on ka see, et kui oled vaid ühe aasta Riias käimata jätnud, siis leiad siit alati nii palju uut. Või taasavastad vana. Tutvustame Riia vaatamisväärsusi, näitusesaale ja muuseume, mida kindlasti tasub külastada.