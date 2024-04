Madrats loob magamiskeskkonna

Peamised märgid, et on aeg mõelda uue madratsi ostmisele, on erinevad madratsi deformatsioonid, näiteks augud ja ebatasasused. Teised märgid on kriiksumine, halb enesetunne või kehavalu ärkamisel, ebamugavustunne magamisel, tolmulestadest tingitud allergilised reaktsioonid jne.

Nii et kulunud, kriiksuv ja silmnähtavalt kulunud madrats hüüab lihtsalt, et see on jõudnud oma eluea lõppu. Kui kaua madrats magamiseks sobib, sõltub selle sisemusest ja selle hooldusest, kuid tavaliselt tuleb see vahetada iga 7-10 aasta tagant. Väga vana madrats võib rikkuda ka teie magamise mikrokliimat, sest see võib olla täis tolmu, surnud naharakke ja muud mustust, samuti ebameeldivaid lõhnu, mis kõik mõjuvad halvasti teie tervisele ja unekvaliteedile.

Kuidas valida madratsit?

Madratsi valimine algab selle kõvadusest, mida võib jagada pehmeks, keskmiseks ja kõvaks. Valige pehme madrats, kui soovite maksimaalset lõõgastust, kui teile meeldib voodisse "vajuda" ja kui kasutate seda öösel sageli. Keskmiselt kõva madrats on kõva ja pehme madratsi vahepealne, mistõttu on see paljude lemmik ja sobib kõigile. Kõva madrats on soovitatav inimestele, kellel on suurem kaal või seljaprobleemid. Õige kõvadusega madratsi valimine on väga oluline, sest vastasel juhul on sellel ebamugav magada, mis kahjustab une kvaliteeti.

Järgmine samm on valida selline madratsitüüp, mis vastab teie individuaalsetele vajadustele, loob positiivse magamiskeskkonna ja aitab teil hästi magada. Madrats, mis vastab kõigile kolmele nimetatud punktile, on iga inimese jaoks erinev, seega ei ole olemas ühte täiuslikku varianti. Kõigil madratsitel on omad eelised ja puudused, nii et seda me vaatame.

Vedrumadratsite eelised:

Madal hind;

Hea õhuventilatsioon, seega sobib inimestele, kes higistavad palju;

Tasku vedrumadratsid jaotavad keha raskuse ühtlaselt, mille tulemuseks on parem uni ja korrektne selgroo asend;

Sobib tavaliselt kõikidele voodipõhjadele (nii täispuidust kui ka lippidega).

Puudused: