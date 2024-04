„Hea meeleolu hakkab su pead täitma unistustega, mis peaks täituma juba kusagil lähitulevikus.“ Mehis Heinsaare mõttemaastikud

Mõnus meeleolu on nagu elusolev ollus: sa võtad ta omaks, võtad omaks selle teatava rahuliku lainetuse või lainepikkuse, mis sind kannab, samastud temaga, saad üleni temaks – ega soovi enam tast väljuda. Selle meeleolu rüpes, eriti kui ta on õnnestav, mugav ja õrnalt sentimentaalne, on hästi mõnus tunne elus olla. See on sarnane viibimisega luksuslikus üürikorteris...