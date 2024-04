Karl Käsnapuu elu seletamisviisist, mille järgi on kõik üks: mina olen sina ja sina oled mina

Lavastaja Marta Aliide Jakovski ütles mulle, et nad küll räägivad indiviidi surmast, aga selle taustal paistab müsteerium: mis on elu mõte ja kas on elu pärast surma. Talle lavastajana on oluline suhe ka nendega, kes on siitilmast lahkunud. Just see müsteerium, mida pealoo kõrval esitleti, inspireeris mind.