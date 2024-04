PROOVISÕIT | Elektriline linnadžiip EX30 – väljast äratuntavalt Volvo, kuid seest juba midagi täiesti uudset

Mõned asjad on maailmas enam-vähem kindlad. Et Rootsi lugu võidab Eurovisiooni, Pipi jõuab tõsta hobust ja… – andestust, Ikea – Rootsi parim leiutis on siiski kardemonikuklid. Ent muidugi ei saa me unustada Volvot. Skandinaavialikkus neljal rattal, lisaks aastakümnete jooksul üles ehitatud kuvand kõige vastutustundlikumast automargist. Tõepoolest, Volvo võttis esimesena kasutusele turvavööd, loobus varakult diiselmootoritest ja piiras mõne aasta eest oma autode kiiruse 180 kilomeetrile tunnis. Lood, mida Volvo jutustab, tabavad täpselt tulevikutrendi hüppepakku ja lähevad inimestele korda. Nüüdses kliimamuutusega kimpus maailmas on lugu väikesest süsinikujalajäljest täpselt see, mida terava keskkonnanärviga autoostja kuulda soovib. Ja selle loo Volvo ka jutustab, esitatuna väikese elektrilise linnadžiibi EX30 kujul.