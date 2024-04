KUULA | Anu Saagim: mõtleme, et oleme maailma naba ja just meie teame seda vääramatut tõde, aga igaühel on oma tõde

Tänu nendele jutuajamistele olen hakanud aru saama kui põnev ja värviline on see maailm! Kõik see tõmbab mind natukene tagasi ja mingitesse sfääridesse, kus ma olen hoopis teises kehastuses. Saates me räägime müstikast, tervisest, meelelahutusest, igasugustest teemadest, nii et loomulikult olen sealt nokkinud ka enda jaoks olulist, vajalikku, kasulikku. Olen õppinud hingerahu, tervenemist ja saanud oma ellu väga palju tervislikkust ning eriti just tolerantsust inimeste suhtes – ma tunnen, et seda saadet tehes olen ma muutunud paremaks inimeseks, mul ei ole enam teiste suhtes nina kirtsutamist ja alavääristamist ega endast ülivõrdes mõtlemist. Olen hakanud kõiksusest ja maailmast hoopis paremini aru saama, olen hakanud asju mõistma. Ma olen tohutult tänulik sellele saatele, seda on mulle rohkem vaja kui vaatajatele-kuulajatele, selle tegemine teeb mind õnnelikuks.“

Küsimusele, et miks meil on nii raske teisi mõista – näiteks inimesi, kes mõtlevad elust ja näevad maailma teisiti kui meie – ja nii lihtne hukka mõista, vastab Anu: „Sellepärast, et me mõtleme, et meie ise oleme maailma naba ja kõik tiirleb ainult meie ümber ning meie teame seda vääramatut ja õiget tõde. Sellest hetkest kui sa saad päriselt aru sellest ütlusest, et: „Igaühel on oma tõde“, siis õpidki astuma vahepeal teiste inimeste kingadesse.