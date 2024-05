Heinsaare mõttemaastikud, 6

On olemas arusaamatuid ja ebamugavaid tujusid, mille eest inimene püüab põgeneda kunstlikult selgete vahendite abil, aga mis võib kokkuvõttes hoopis lausudu tekkimisele viia selles hingemaastiku piirkonnas, kus asuvad inimese kõige intiimsemad, kõige ainulaadsemad omadused. Ja kui nende tujude ja omaduste kohal on loomuliku kliimana lastud valitsema udu, laseb inimene end selguse huvides siis loomulikult veelgi enam eksitada meedial, päevauudistel ja internetipäikesel, haarab igast õlekõrrest kinni, mida soovitavad eneseabiõpikud, rahva enamus jms, sest udus uidata on ju ebamugav.