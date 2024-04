Saskia Alusalu: ma kas lähen tuumani välja või ma ei tee üldse

Tippspordis on suurteks võistlusteks ettevalmistumisel väga oluline töö lisaks füüsilisele ka psühholoogilisel tasandil. Uurisime, milliseid meetodeid kasutas Eestile taliolümpiamängudelt head tulemust toonud kiiruisutaja: „Minu vaimsed praktikad tulenesidki soovist spordis kaugemale jõuda. Kasutasin näiteks visualiseerimist, igal tasandil, ka näiteks vigastustest taastumise juures oli sellel väga suur osa. Teadlikkus on tänapäeval nii palju kõrgem, kõik tipud oskavad väga hästi treenida, niisiis on vaimsel ettevalmistusel väga suur osa. Eriti just Olümpiamängudel: kord nelja aasta jooksul on sul üks päev soorituseks ja kogu järgmise nelja aasta rahastus sõltub sellest ühest päevast – on väga oluline kuidas selle pingega toime tulla, kuidas see endas maha rahustada ja end fokusseerituna hoida.“

Küsimusele, et kuidas hoida tasakaalu välismaailma ja sisemaailma vahel ning kas tema igapäevase oma elu ja reaalsuse loomise impulss tuleb seest- või väljastpoolt, vastab Saskia: „Väline peegeldab meile pidevalt meie sisemist seisundit – ja see, kuidas me välisele reageerime, meie sisemist seisundit. Väga suurt osa saame seestpoolt luua, aga välimisega tegutsemine on sama oluline. Olen märganud, et tihti niiöelda vaimsed inimesed halvustavad neid, kes ei ole niiöelda vaimsed, ja vastupidi samuti. Aga need on kaks absurdset äärmust, et olla ainult vaimses või ainult füüsilises. Oluline on tasakaal nende vahel. Füüsiline elu on vaimse elu peegeldus ja väljendus. Oleme siia sellesse maisesse kehasse sündinud. Sisemaailmas rändamas käimine on tore ja võibki olla avardav, aga kui sa seda saadud kogemust oma füüsilisse ellu ei integreeri, siis mis selle asja mõte on?“

Kõik vaated elule on okeid ja ma ei halvusta ega anna hinnangut mitte millelelgi, meil kõigil ongi erinev tee käia ja omad valikud. Aga lihtsalt, et meil oleks toredam ja me saaksime iseendaga paremini läbi, on hea aru saada nendest jõududest või sammudest, mis tõukavad meid erinevate kogemusteni ning avavad meie silmad mingite asjade suhtes.“

Kuulata oma keha ja südame häält

„Juba tippspordiga tegelemise ajal oli mulle väga oluline see, et kuulata oma keha häält. Näiteks kui tundsin, et koguneb liiga palju ärevust, siis pidin seda teadlikult maandama – kuna olen suur kohvigurmaan, käisin erilisi kohvipoode külastamas. Või kui tundsin, et pole piisavalt fookust, siis tuleb seda teadlikult luua. Üheks võimaluseks on iseendaga igasugu mõttemänge mängida, näiteks teadvustada, et sellel võistlusel on ju kõik võistlejad samad, kellega olen varasemaltki kokku puutunud. Usun, et kui on vajadus, siis tuleb ka meetod, siis võtan oma sisemised tööriistad ja tegutsen kainelt,“ tõdeb endine tippsportlane, kelle eelmine elupeatükk nõudis lisaks suurepärasele füüsilisele sooritusele ka väga tugevat vaimujõudu ja vastupidavust.

Küsimusele, et kui palju lähtub ta igapäevaselt oma intuitsioonist, jagab Saskia enda kogemust: „Mõnda aega tagasi hakkasin tegema südamega ühenduse praktikat ja mõtlesin, et kuidas ma üldse varem elanud olen – see on nii ilus ja puhas koht. Eriti kui õnnestub see mõtete virr-varr eest ära lükata. Kui hirmus lugu kui inimene ei ole kunagi oma südamehäält kuulanud! See on teadlik otsus ennast sinna kohta viia ja võibolla polegi seda igapäevaselt vaja, aga ma ei teagi, mis elu see on kui sa ei kuula oma südant – see panebki mind elusana tundma. Sul tuleb tunne, kuulad seda, järgid seda, ja sealt edasi hakkavad asjad lahti rulluma, tekivad taipamised ja kohtumised õigete inimestega, avanevad võimalused, kõik töötab ja on õigel ajal õiges kohas – see ongi päris elu minu jaoks.“

„Kelle elu ikka ideaalne on? Segadused ja rasked hetked kuuluvad meie ellu täpselt samapalju kui õnnehetked, lihtsalt kogu kunst on selles, kuidas oma keset hoida,“ sõnab ta lõpetuseks ning soovitab lahti lasta asjadest, mis enam ei kanna.

Saskia Alusalu on 38-kordne Eesti meister kiiruisutamises, tema nimel on 89 Eesti rekordit ning ta on Eesti rekordiomanik kõikidel distantsidel. Ta oli esimene Eesti naiskiiruisutaja taliolümpiamängudel, 2018. aasta Pyeongchangi Olümpiamängudel saavutas ta 4. koha ja oli tseremoonial Eesti lipukandja, samal aastal pälvis ta Eesti aasta naissportlase tiitli ja on Kristjani laureaat. Tema nimel on ka Guinnessi rekord, võite on tal ka eduka rulluuisutajana. Aastatel 2009-2020 oli Saskia Alusalu Eesti parim kiiruisutaja. 2021. aasta suvel teatas ta tippspordist loobumisest. Praegu õpib ta Tartu Ülikoolis füsioteraapiat ning jätkab tegutsemist liikumise, tervise, heaolu edendamise vallas.

Ajakirja Eesti Naine podcastis „Iga naine on lugu“ tuleb lisaks tervisele ja liikumisele juttu oma keha kuulamisest, infomüra mahakeeramisest, oma keskme hoidmisest ja südame hääle järgi elamisest, noortest, sotsiaalmeediast ja paljust muustki.

