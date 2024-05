Jaanipäev, valgus ja kaitse

Sisuliselt on jaanipäev muistse pööripäevapüha jätk, mille märksõnadeks on maaviljakus ja sellega seostuvad ürgelemendid. Need omakorda on läbivalt seotud kaitse- ja edenemistaotlusega. Valgust külvavat päikest ja tuld on tajutud pimeduse ja deemonliku maailma vastaspoolusena juba igiammu. Tulest tõusev suits seguneb õhuvallaga ja sümboliseerib puhastumist, muuhulgas halvast vabanemist. Üks jaanipeolaul kirjeldab, kuidas Jaan tegi tulest hobuse ja läks sellega kosja. Selles tähtsustatakse nii soojust, valgust kui eluväge, mis aitab kesta nii põlluviljakusel kui inimsuhetel ja nendest sündinud järgmistel inimestel.